Родионов: технически Клименко оснащён на порядок выше, чем Мозгов

Президент «Автодора» Владимир Родионов прокомментировал возвращение центрового команды Артёма Клименко в сборную России.

«Да, он действительно получил вызов в сборную. В октябре Артём повредил роговицу глаза и находится не в самой оптимальной форме. Но до первого матча сборной ещё есть время — надеюсь, он наберёт кондиции. Я рад, что нашего игрока вызвали в национальную команду, и не понимаю, когда говорят, что Родионов якобы был против.



В баскетболе важно понимание тренера и немного везения. Технически Клименко оснащён на порядок выше, чем Мозгов. Другое дело, что Мозгов более работоспособный. Всё будет зависеть от желания Артёма и понимания им тренерских установок. Думаю, он своё возьмёт. Ему нужен ещё годик. Центровых с таким возможностями в России больше нет. Возьмите Ивана Лазарева. У него есть только прыжок. А больше приличных российских центровых в Лиге ВТБ и нет», — сказал Родионов.