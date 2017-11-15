Кайри Ирвинг: в чёрной маске я не смог бы отдавать передачи

Разыгрывающий защитник «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг рассказал о минусах чёрной защитной маски.



«Одноклубники и болельщики спрашивали меня, буду ли я носить чёрную маску. Разница заключается в том, что партнёры по команде не получали бы от меня мяч, потому что я не смог бы видеть их.



Мне говорили: «О, Человек-маска! Чёрная маска!» Я забил много очков за «Кливленд» в чёрной маске, потому что смотрел только на кольцо. Я мог видеть только то, что находится передо мной. Эта чёрная маска просто забирает ваше зрение. Поэтому я рад, что буду носить прозрачную маску», – приводит слова Ирвинга ESPN.



В матче с «Бруклином» Кайри собрал коллекцию из 25 очков, 5 результативных передач, 3 подборов и 1 перехвата.

Ирвинг вышел на матч с «Бруклином» в защитной маске