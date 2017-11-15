Эффектный аллей-уп на Тэйтума – лучший момент дня в НБА

НБА представила видео, посвящённое пяти лучшим моментам минувшего игрового дня регулярного чемпионата. В их число вошли роскошные проходы защитника «Торонто Рэпторс» Дилона Райта и разыгрывающего «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена, мощные данки защитника «Даллас Маверикс» Денниса Смита-младшего и форварда «Бостон Селтикс» Джейлена Брауна, а также эффектный аллей-уп на форварда «Бостона» Джейсона Тэйтума.



Напомним, что «Сан-Антонио Спёрс» взял верх над «Далласом» (97:91), «Хьюстон» уступил «Торонто» (113:129), а «Бостон» добыл очередную победу над «Бруклин Нетс» (109:102).



Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.