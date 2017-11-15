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Видеотрансляция матча Еврокубка УНИКС — «Андорра»

Баскетбол

Предлагаем любителям баскетбола видеотрансляцию матча шестого тура группового этапа Еврокубка УНИКС — «Андорра».

Обе команды провели в турнире по пять матчей, УНИКС одержал три победы, «Андорра» — одну.

Общая история личных встреч команд – 1:0 в пользу казанского клуба. 11 октября в рамках Еврокубка УНИКС выиграл на чужой площадке со счётом 76:68.

Матч Еврокубка УНИКС — «Андорра» начнётся в 18:45 мск. Следить за игрой можно на этой странице «Чемпионата» или в группе телеканала «СИЛА» в социальной сети «ВКонтакте».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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