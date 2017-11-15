Предлагаем любителям баскетбола видеотрансляцию матча шестого тура группового этапа Еврокубка «Локомотив-Кубань» — «Лимож».
Обе команды провели в турнире по пять матчей, «Локомотив-Кубань» одержал пять побед, «Лимож» — две.
Общая история личных встреч команд – 1:0 в пользу кубанского клуба. 11 октября в рамках Еврокубка «Локомотив-Кубань» выиграл на чужой площадке со счётом 63:61.
Матч Еврокубка «Локомотив-Кубань» — «Лимож» начнётся в 20:00 мск. Следить за игрой можно на этой странице «Чемпионата» или в группе телеканала «СИЛА» в социальной сети «ВКонтакте».
Видеотрансляция матча Еврокубка «Локомотив-Кубань» — «Лимож»
Предлагаем любителям баскетбола видеотрансляцию матча шестого тура группового этапа Еврокубка «Локомотив-Кубань» — «Лимож».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке