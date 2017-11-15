Ланге: ожидаю, что к матчу со сборной Венгрии россиянки прибавят

Главный тренер женской сборной России Олаф Ланге прокомментировал победу подопечных над национальной командой Латвии (64:62) в матче второго тура квалификации чемпионата Европы 2019 года.



«Конечно, я доволен победой. Очень порадовала старательность девушек, их сплочённость. Очевидно, что уровень игры в исполнении сборной России на данный момент не очень высок. Мы уделяем большое внимание игре в защите, и крепкая оборона сегодня позволила нам победить. А вот в атаке есть проблемы, чего и ожидал. Но мне нравится, что у нас сплочённый коллектив, игроки стараются работать вместе. Албания — далеко не самая сильная команда, тогда как Литва — соперник более высокого уровня. То, что было с албанками, сложно назвать матчем. А сегодня — да, был настоящий матч.



В каком городе хотелось бы провести следующий домашний матч? Неважно, поскольку в России много красивых городов. Я люблю Россию. С Венгрией нас ждёт тяжёлое испытание. Эта команда обыграла Литву. У венгерок пока не играла очень сильная баскетболистка, выступающая в американской лиге. Если она выйдет на паркет, Венгрия будет представлять очень грозную силу. Но я ожидаю, что к тому времени мы прибавим. Хорошо, что матч будет только в феврале», — передаёт слова Олафа корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.