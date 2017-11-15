Пеньярройя: одной отличной четверти оказалось мало для победы над УНИКСом

Главный тренер «Андорры» Хоан Пеньярройя прокомментировал поражение команды от УНИКСа (80:89) в гостевом матче Еврокубка.



«Мы плохо стартовали, особенно неважно бросали издали, в то время как УНИКС делал это прекрасно. Набрали много фолов, что и позволило хозяевам набрать очки и добиться перевеса в 20 с лишним очков. Да, в четвёртой четверти мы сыграли отлично, в том числе и в защите, мы каждую неделю встречаемся с такими сильными командами. Но сегодня заключительной четверти оказалось недостаточно. Да, у нас сложный график – три матча на этой неделе, но, чтобы выйти из группы, нам нужно одержать в Кубке Европы три домашние победы и постараться выиграть в Париже", — приводит слова специалиста пресс-служба УНИКСа.