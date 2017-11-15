С. Обрадович: я всё ещё вижу у «Локо» пространство для прогресса

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Саша Обрадович прокомментировал победу подопечных над французским «Лиможем» (81:55) в матче шестого тура группового этапа Еврокубка. Одержав шестую победу в шести турах, краснодарская команда гарантировала себе участие в Топ-16 Еврокубка.



«Хотел бы рассказать о разнице между матчами. Перед первой игрой (с «Лиможем», в гостях) мы выехали из отеля в три утра. Это чудовищные условия. Игроки играли мягко, но тогда нам удалось победить. Это уже вторая игра. Мы лучше понимаем друг друга, мы сегодня приложили много усилий в обороне. Также у нас не было Димы Кулагина в первом матче. Он нам очень помогает. Он быстро стал частью команды, влился в коллектив. Я всё еще вижу место для улучшения. У нас все ещё есть взлёты и падения, мы проиграли третью четверть, например, но нам нужно стараться сохранять ритм на протяжении всего матча», — цитирует Обрадовича официальный сайт «Локомотива-Кубань».