«Атланта» сокрушила «Сакраменто» — «+46», Дедмон оформил дабл-дабл

Баскетболисты клуба «Атланта Хоукс» сокрушили соперников из «Сакраменто Кингз» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА, результат игры — 126:80.



Хозяева победили во всех четвертях, первую половину выиграв с разницей в 19 очков. Самым результативным игроком матча стал Деннис Шрёдер, набравший 21 очко. Дуэйн Дедмон оформил дабл-дабл (20 очков и 14 подборов). Зак Рэндольф принёс 16 очков «Сакраменто».



Таким образом, «Атланта» прервала серию из четырёх поражений, «Сакраменто» же потерпел третье поражение кряду.