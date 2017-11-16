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«Атланта» сокрушила «Сакраменто» — «+46», Дедмон оформил дабл-дабл

Баскетбол

Баскетболисты клуба «Атланта Хоукс» сокрушили соперников из «Сакраменто Кингз» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА, результат игры — 126:80.

Хозяева победили во всех четвертях, первую половину выиграв с разницей в 19 очков. Самым результативным игроком матча стал Деннис Шрёдер, набравший 21 очко. Дуэйн Дедмон оформил дабл-дабл (20 очков и 14 подборов). Зак Рэндольф принёс 16 очков «Сакраменто».

Таким образом, «Атланта» прервала серию из четырёх поражений, «Сакраменто» же потерпел третье поражение кряду.

НБА - регулярный чемпионат
16 ноября 2017, четверг. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
126 : 80 (24:16, 40:19, 28:26, 34:19)
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Атланта Хоукс:
Сакраменто Кингз:
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Атланта Хоукс Сакраменто Кингз Деннис Шрёдер Зак Рэндольф
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