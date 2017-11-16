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«Вашингтон» победил в Майами, «Нью-Йорк» взял верх над «Ютой»

Баскетбол

Игроки «Вашингтон Уизардс» добились победы над «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата НБА со счётом 102:93. Столичная команда проиграла третью четверть с разницей в 15 очков, но сумела вернуться в игру в заключительной двенадцатиминутке. Лучшим в составе «Вашингтона» стал набравший 27 очков Джон Уолл. На счету Брэдли Била на очко меньше, в активе Отто Портера дабл-дабл (12 очков и 13 подборов). Горан Драгич принёс в копилку «Майами» 21 очко. Столичные баскетболисты продлили серию побед до четырёх игр.

В параллельном матче игрового вечера «Нью-Йорк» вырвал победу в противостоянии с «Ютой Джаз» (106:101). На счету Тима Хардуэя 26 очков, в активе Кристапса Порзингиса 22 очка и 8 подборов. Самым результативным игроком матча стал Родни Худ с 30 очками.

НБА - регулярный чемпионат
16 ноября 2017, четверг. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
93 : 102 (19:30, 30:31, 25:10, 19:31)
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Майами Хит: Уэйтерс - 9, Уайтсайд - 8, Олиник - 5, Уинслоу - 5, Горан Драгич - 4, Эллингтон - 3, Ричардсон - 2, Микки, Хаслем, Макгрудер, Уильямс, Хэммонс, Джонсон, Адебайо, Уолтон, Уайт
Вашингтон Уизардс: Уолл - 16, Портер - 12, Моррис - 10, Бил - 8, Фрейзер - 5, Микс - 4, Убре - 2, Маинми - 2, Гортат - 2, Скотт, Саторански, Макклеллан, Майк, Робинсон, Маккалох, Смит
НБА - регулярный чемпионат
16 ноября 2017, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
106 : 101 (27:30, 23:30, 27:22, 29:19)
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Нью-Йорк Никс:
Юта Джаз:
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Вашингтон Уизардс Майами Хит Нью-Йорк Никс Юта Джаз Брэдли Бил Горан Драгич Джон Уолл Кристапс Порзингис Родни Худ
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