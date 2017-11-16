«Вашингтон» победил в Майами, «Нью-Йорк» взял верх над «Ютой»

Игроки «Вашингтон Уизардс» добились победы над «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата НБА со счётом 102:93. Столичная команда проиграла третью четверть с разницей в 15 очков, но сумела вернуться в игру в заключительной двенадцатиминутке. Лучшим в составе «Вашингтона» стал набравший 27 очков Джон Уолл. На счету Брэдли Била на очко меньше, в активе Отто Портера дабл-дабл (12 очков и 13 подборов). Горан Драгич принёс в копилку «Майами» 21 очко. Столичные баскетболисты продлили серию побед до четырёх игр.



В параллельном матче игрового вечера «Нью-Йорк» вырвал победу в противостоянии с «Ютой Джаз» (106:101). На счету Тима Хардуэя 26 очков, в активе Кристапса Порзингиса 22 очка и 8 подборов. Самым результативным игроком матча стал Родни Худ с 30 очками.