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«Индиана» победила «Мемфис», «Торонто» выиграл у «Нью-Орлеана»

Баскетбол

Баскетболисты «Индиана Пэйсерс» добились победы над «Мемфис Гриззлиз» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 116:113. Гости выиграли первые три четверти и сумели довести встречу до победы. 30 очков на счету Даррена Коллисона, Виктор Оладипо набрал 21 очко. В составе «Мемфиса» блистал оформивший дабл-дабл Пау Газоль (35 очков и 13 подборов).

В другом матче вечера «Торонто Рэпторс» нанесли поражение «Нью-Орлеан Пеликанс» в гостях, одержав победу со счётом 125:116. В активе Демара Дерозана 25 очков и 9 подборов, Кайл Лоури отметился дабл-даблом (22 очка и 11 подборов). В составе «пеликанов» выделим результативную игру Демаркуса Казинса (25 очков и 9 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
16 ноября 2017, четверг. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
113 : 116 (25:34, 28:33, 31:30, 29:19)
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Мемфис Гриззлиз: Марк Газоль - 35, Эванс - 18, Парсонс - 13, Брукс - 11, Маклемор - 10, Чалмерс - 8, Грин - 8, Райт - 6, Селден - 2, Эннис - 2, Хантер, Конли, Мартин, Симмонс, Харрисон, Рэбб, Дэвис
Индиана Пэйсерс: Коллисон - 30, Оладипо - 21, Богданович - 16, Сабонис - 13, Тёрнер - 10, Джозеф - 10, Стивенсон - 8, Янг - 5, Лиф - 3, Робинсон, Джефферсон, Анигбогу, Самнер, Пойтресс, Уилкинс
НБА - регулярный чемпионат
16 ноября 2017, четверг. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
116 : 125 (34:29, 29:35, 23:34, 30:27)
Торонто Рэпторс
Торонто
Нью-Орлеан Пеликанс: Казинс - 25, Дэвис - 19, Холидей - 18, Миллер - 13, Каннингем - 10, Мур - 10, Диалло - 8, Нельсон - 7, Рондо - 4, Джонс - 2, Хилл, Ажинса, Кларк, Аллен, Джексон, Кук, Ашик
Торонто Рэпторс: Дерозан - 25, Лоури - 22, Валанчюнас - 21, Майлз - 17, Ибака - 12, Ванвлит - 10, Сиакам - 10, Ануноби - 5, Пёлтль - 3, Ногуэйра, Райт, Миллер, Браун, Кабокло, Пауэлл, Маккинни
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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