«Индиана» победила «Мемфис», «Торонто» выиграл у «Нью-Орлеана»

Баскетболисты «Индиана Пэйсерс» добились победы над «Мемфис Гриззлиз» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 116:113. Гости выиграли первые три четверти и сумели довести встречу до победы. 30 очков на счету Даррена Коллисона, Виктор Оладипо набрал 21 очко. В составе «Мемфиса» блистал оформивший дабл-дабл Пау Газоль (35 очков и 13 подборов).



В другом матче вечера «Торонто Рэпторс» нанесли поражение «Нью-Орлеан Пеликанс» в гостях, одержав победу со счётом 125:116. В активе Демара Дерозана 25 очков и 9 подборов, Кайл Лоури отметился дабл-даблом (22 очка и 11 подборов). В составе «пеликанов» выделим результативную игру Демаркуса Казинса (25 очков и 9 подборов).