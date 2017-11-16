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Джеймс исполнил мощный данк после перехвата

Баскетбол

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс стал автором эффектного данка в матче регулярного чемпионата НБА с «Шарлотт Хорнетс».

Леброн перехватил мяч после передачи защитника Николя Батюма, оторвался от преследователей и завершил атаку мощным данком.

Джеймс провёл на площадке 37 минут, набрал 31 очко, отдал 8 результативных передач, собрал 6 подборов, а также совершил 2 перехвата и 1 блок-шот. Встреча завершилась победой «Кливленда» со счётом 115:107.

Видео доступно на официальной странице НБА в социальной сети «Инстаграм».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Кливленд Кавальерс Шарлотт Хорнетс Леброн Джеймс Николя Батюм
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