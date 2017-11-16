Джеймс исполнил мощный данк после перехвата

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс стал автором эффектного данка в матче регулярного чемпионата НБА с «Шарлотт Хорнетс».



Леброн перехватил мяч после передачи защитника Николя Батюма, оторвался от преследователей и завершил атаку мощным данком.



Джеймс провёл на площадке 37 минут, набрал 31 очко, отдал 8 результативных передач, собрал 6 подборов, а также совершил 2 перехвата и 1 блок-шот. Встреча завершилась победой «Кливленда» со счётом 115:107.



Видео доступно на официальной странице НБА в социальной сети «Инстаграм».