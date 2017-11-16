Кириленко: в РФБ есть один человек, который зарабатывает больше, чем я

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко ответил на вопрос о своей зарплате.

«Это конфиденциальная информация. Неправильно её выносить. В организации есть определённая этика. Нельзя, чтобы люди знали. Но могу сказать, что я не самый оплачиваемый в федерации. Есть один человек в федерации, который зарабатывает больше, чем я.



Во сколько раз меньше баскетболиста зарабатывает президент федерации? Если сравнивать с питерским „Спартаком“, где я начинал, то это похожие суммы. А если сравнивать с „Ютой Джаз“, то это в миллионы раз меньше», — сказал Кириленко в программе «Вид сверху».