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Лавар Болл лично поблагодарит Трампа за помощь в освобождении младшего сына

Баскетбол

Лавар Болл, отец разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болла подчеркнул, что собирается лично встретиться и поблагодарить президента США Дональда Трампа за оказанное содействие в вопросе освобождения младшего брата Лонзо — Лианджело.

Напомним, что Лианджело Болл вместе с двумя товарищами по команде университета UCLA были арестованы в Китае за кражу в магазине. Позднее спортсменов освободили под залог, однако они были вынуждены остаться в Китае до решения суда. В ситуацию вмешался президент США Дональд Трамп, попросив главу КНР Си Цзиньпиня оказать содействие в разрешении этого вопроса. Вскоре баскетболисты вернулись на родину.

«Мы встретимся в ближайшее время. Думаю, что встреча пройдёт отлично», — приводит слова Болла-старшего The Score.

Источник: The Score Сообщить об ошибке
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