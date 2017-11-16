Лавар Болл лично поблагодарит Трампа за помощь в освобождении младшего сына

Лавар Болл, отец разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болла подчеркнул, что собирается лично встретиться и поблагодарить президента США Дональда Трампа за оказанное содействие в вопросе освобождения младшего брата Лонзо — Лианджело.



Напомним, что Лианджело Болл вместе с двумя товарищами по команде университета UCLA были арестованы в Китае за кражу в магазине. Позднее спортсменов освободили под залог, однако они были вынуждены остаться в Китае до решения суда. В ситуацию вмешался президент США Дональд Трамп, попросив главу КНР Си Цзиньпиня оказать содействие в разрешении этого вопроса. Вскоре баскетболисты вернулись на родину.



«Мы встретимся в ближайшее время. Думаю, что встреча пройдёт отлично», — приводит слова Болла-старшего The Score.