Дабл-дабл Робинсона не спас «Химки» от поражения в матче с «Маккаби»

«Химки» потерпели домашнее поражение в матче Евролиги от «Маккаби» из Тель-Авива, эта неудача стала второй кряду для команды Барцокаса. В минувшем туре подмосковный клуб уступил на выезде «Панатинаикосу».

Уже в первой четверти гости обозначили преимущество, одержав в ней победу со счётом 28:19. Во второй десятиминутке «Химки» попытались выравнять игру и сократили отставание. На большой перерыв команды ушли при счёте 42:39 в пользу «Маккаби».



В третьем игровом отрезке «Маккаби» вновь был лучше хозяев и нарастил отрыв до 7 очков В заключительные десять минут встречи команда Барцокаса пыталась наверстать упущенное, но сделать этого не смогла, поражение «Химок» — 69:77.



Самым результативным в составе победителей стал Пьер Джексон, собравший коллекцию из 19 очков, 6 передач, 4 подборов и 4 перехватов. У «Химок» 21 очко в активе Алексея Шведа, дабл-даблом из 17 очков и 13 подборов отметился Томас Робинсон.