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Дабл-дабл Робинсона не спас «Химки» от поражения в матче с «Маккаби»

Баскетбол

«Химки» потерпели домашнее поражение в матче Евролиги от «Маккаби» из Тель-Авива, эта неудача стала второй кряду для команды Барцокаса. В минувшем туре подмосковный клуб уступил на выезде «Панатинаикосу».

Уже в первой четверти гости обозначили преимущество, одержав в ней победу со счётом 28:19. Во второй десятиминутке «Химки» попытались выравнять игру и сократили отставание. На большой перерыв команды ушли при счёте 42:39 в пользу «Маккаби».

В третьем игровом отрезке «Маккаби» вновь был лучше хозяев и нарастил отрыв до 7 очков В заключительные десять минут встречи команда Барцокаса пыталась наверстать упущенное, но сделать этого не смогла, поражение «Химок» — 69:77.

Самым результативным в составе победителей стал Пьер Джексон, собравший коллекцию из 19 очков, 6 передач, 4 подборов и 4 перехватов. У «Химок» 21 очко в активе Алексея Шведа, дабл-даблом из 17 очков и 13 подборов отметился Томас Робинсон.

Евролига. 8-й тур
16 ноября 2017, четверг. 20:00 МСК
Химки
Химки, Россия
69 : 77 (19:28, 20:14, 16:20, 14:15)
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Химки: Зубков, Тодорович, Андерсон, Дженкинс, Томас, Моня, Соколов, Швед, Вяльцев, Зайцев, Маркович, Робинсон
Маккаби Т-А: Болден, Коул, Параховский, Зусман, Джексон, Сегев, Коэн, Ролл, Кейн, Тайус, ДиБартоломео, Томас
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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