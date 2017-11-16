Барцокас: «Маккаби» наказал «Химки» за 20 потерь

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас поделился мыслями относительно поражения своей команды в матче Евролиги с «Маккаби». По словам специалиста, ключевым фактором неудачи стало большое количество потерь, совершённых его подопечными.

«Поздравляю „Маккаби“ с отличной игрой в защите. Мы начали встречу медленно и пропустили 28 очков уже в первой четверти. Мы боролись и не сдавались.



Совершили 20 потерь, что и стало главной причиной поражения. „Маккаби“ нас наказал, они набирали быстрые очки. У нас было две попытки отыграться, мы пытались дважды, но оба раза смазали. После чего „Маккаби“ снова нас наказывал.



К сожалению, мы играем без двух ключевых игроков — Ханикатта и Гилла. Нам не хватало энергии, поэтому много промахивались. Тем не менее я хочу поблагодарить игроков за предпринятую попытку. Очень важно начинать матч солидно, а не так, как сегодня», — передаёт слова Барцокаса корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.