20 очков Янкунаса не спасли «Жальгирис» от разгрома в матче с «Басконией»

«Жальгирис» потерпел домашнее поражение от «Басконии» в матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги.

Команда Ясикявичуса провалили первую половину встречи, уступив сопернику с разницей в 22 очка — 32:54. После большого перерыва «Жальгирис» предпринял попытку вернуться в игру и даже сократил отставание до 7 очков. Тем не менее, очередной рывок испанского коллектива свёл на нет все усилия хозяев.

Итоговая разгромная победа «Басконии» — 97:77. Самыми результативными в составе победителей стали Родриго Бобуа и Торнике Шенгелия, набравшие по 19 очков. У «Жальгириса» 20 очков в активе Паулиса Янкунаса.