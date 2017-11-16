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20 очков Янкунаса не спасли «Жальгирис» от разгрома в матче с «Басконией»

Баскетбол

«Жальгирис» потерпел домашнее поражение от «Басконии» в матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги.

Команда Ясикявичуса провалили первую половину встречи, уступив сопернику с разницей в 22 очка — 32:54. После большого перерыва «Жальгирис» предпринял попытку вернуться в игру и даже сократил отставание до 7 очков. Тем не менее, очередной рывок испанского коллектива свёл на нет все усилия хозяев.

Итоговая разгромная победа «Басконии» — 97:77. Самыми результативными в составе победителей стали Родриго Бобуа и Торнике Шенгелия, набравшие по 19 очков. У «Жальгириса» 20 очков в активе Паулиса Янкунаса.

Евролига. 8-й тур
16 ноября 2017, четверг. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
77 : 97 (15:21, 17:33, 25:16, 20:27)
Баскония
Витория, Испания
Жальгирис: Янкунас - 20, Мичич - 12, Милакнис - 10, Уайт - 9, Валинскас - 7, Тупан - 6, Улановас - 5, Каваляускас - 4, Дэвис - 4, Саюс, Бост, Пэнгос
Баскония: Шенгелия - 19, Бьёбуа - 19, Фойгтман - 15, Грейнджер - 14, Дженнинг - 11, Тимма - 8, Пуарье - 4, Малманис - 3, Макрай - 2, Уэртас - 2, Мартинес, Вильдоса
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Баскония БК Жальгирис
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