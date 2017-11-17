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Евролига представила обзор поединка «Химки» — «Маккаби»

Баскетбол

Официальный канал Евролиги в YouTube опубликовал обзор поединка восьмого тура регулярного чемпионата между «Химками» и «Маккаби» из Тель-Авива.

Гостевую победу в этой встрече одержали израильтяне (77:69). Самым результативным в их составе стал Пьер Джексон, набравший 19 очков, совершивший 6 подборов, 4 передачи и 4 перехвата. У «Химок» дабл-дабл из 17 очков и 13 подборов оформил Томас Робинсон, ещё 21 очко в активе Алексея Шведа.

Это поражение для подмосковной команды стало уже вторым кряду. В минувшем туре «Химки» на выезде уступили «Панатинаикосу».

Обзор поединка можно посмотреть на официальном канале Евролиги в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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