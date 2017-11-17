Мощный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин намекнул, что одной из причин поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Бостон Селтикс» стали ошибки арбитров.
«Кайри Ирвинг очень часто выходил на линию штрафных. При этом он не забивал с игры. Были ли нарушения правил в тех эпизодах или нет, это уже другой вопрос», – передаёт слова Грина ESPN.
Встреча завершилась поражением «Голден Стэйт» со счётом 88:92. В четвёртой четверти поединка Ирвинг семь раз исполнял штрафные броски и реализовал их все.
Дрэймонд Грин: Кайри Ирвинг не забивал с игры, но очень часто исполнял штрафные
Мощный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин намекнул, что одной из причин поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Бостон Селтикс» стали ошибки арбитров.
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке