Хорфорд: поступок Джейлена Брауна заслуживает большого уважения

Центровой «Бостон Селтикс» Эл Хорфорд после победы над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА похвалил своего партнёра Джейлена Брауна, у которого накануне умер близкий друг.



«Поступок Джейлена заслуживает большого уважения, потому что это сложно. Ему было больно. Я не знал, будет ли он вообще играть сегодня, но он нашёл в себе силы, и это говорит о его характере. Люди принимают такие новости по-разному. Он смог отложить всё это в сторону и сыграть, поэтому я очень горжусь им», – цитирует игрока ESPN.



Встреча прошла на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 92:88 в пользу хозяев, а Джейлен Браун набрал в ней 22 очка, совершил 7 подборов, 2 блок-шота и 2 перехвата.

Тэйтум: я очень горжусь Джейленом Брауном