Керр: судьба Вселенной зависела от результата матча «Бостон» — «Голден Стэйт»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр после поражения от «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата НБА с сарказмом ответил на вопрос о значимости этой игры.



«Это была важнейшая игра. Важнейшая. Судьба Вселенной зависела от результата сегодняшнего матча «Бостон» — «Голден Стэйт»», – цитирует тренера ESPN.



Встреча прошла на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 92:88 в пользу хозяев. «Бостон Селтикс» одержал 14 побед в турнире подряд и лидирует в лиге с результатом 14-2.

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