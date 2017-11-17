Ирвинг объяснил, почему снял защитную маску по ходу игры с «Голден Стэйт»

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг после победы над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА объяснил, почему снял защитную маску по ходу игры. Встреча прошла на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 92:88 в пользу хозяев.



«Маска сокращала зону обзора, а ведь мы играли против команды, которая просто душила нас по всей площадке. Я получал много заслонов, но соперники отлично справились со своей работой: при каждом пик-н-ролле рядом со мной оказывался защитник. Я мог видеть только то, что было передо мной, но ведь мне приходилось принимать быстрые решения, а в таких условиях это затруднительно. Поэтому я просто снял её», – цитирует игрока ESPN.

Ирвинг получил перелом лицевой кости 11 ноября на первой минуте матча с «Шарлотт Хорнетс» (90:87), после того как его случайно ударил локтем в лицо партнёр по команде центровой Арон Бэйнс.