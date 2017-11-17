«Нижний Новгород» подписал контракт с американским разыгрывающим Джейком Одумом

«Нижний Новгород» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с американским разыгрывающим Джейком Одумом. Контракт рассчитан до конца сезона-2017/18.



Текущий сезон новобранец «Нижнего Новгорода» начинал в турецком «Банвите». В его составе он принял участие в трёх играх турецкого чемпионата, набирая в среднем 16,7 очка, 5 подборов и 2 передачи, а также в трёх играх Лиги чемпионов, где его показатели равнялись 9,3 очка, 1 подбору, 0,7 передачи. Несмотря на эти показатели, ему не удалось закрепиться в турецкой команде, в начале ноября Одум покинул «Банвит».