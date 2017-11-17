Кириленко: если ты выставляешь стенд на «Баскет-Экспо», то попробуй заработать

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поделился мыслями относительно ежегодного мероприятия «Баскет-Экспо» и относительно пользы, которое оно приносит баскетболу.

«С клубов стали брать деньги за участие в „Баскет-Экспо“, но как они хотели? В первый год было 20 тыс. человек, а на следующий год пришло 100 тыс.

Клуб может выставлять свою атрибутику, может продавать свои вещи. Если ты ничего не делаешь, привёз свой стенд и не монетизируешь это, то что я могу сказать. Ну не выставляй тогда свой стенд. Если ты выставляешь, то попробуй зарабатывать какие-то деньги. Мы все привыкаем к тому, что к нам придут и бесплатно всё дадут. Мы показали, что это вот так может быть. Но для нас это те же расходы. Это огромный праздник, который стоит денег. Это нормальная история", — рассказал Кириленко.