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Конли пропустит как минимум две недели

Баскетбол

Разыгрывающий защитник «Мемфис Гриззлис» Майк Конли выбыл из строя как минимум на две недели. Баскетболист испытывает боли в левой пятке, а также в ахилловом сухожилии. Определённых сроков возвращения лидера команды из Теннесси нет, сообщает The Score.

В нынешнем регулярном чемпионате в активе баскетболиста 12 поединков, в которых он набирал 17,1 очка, собирал 2,3 подбора, а также совершал 4,1 передачи и 1 перехват за игру.

После 14 матчей в текущем сезоне «Мемфис» занимает восьмое место в Западной конференции, имея семь побед и семь поражений.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Мемфис Гриззлиз Майк Конли
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