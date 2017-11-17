Конли пропустит как минимум две недели

Разыгрывающий защитник «Мемфис Гриззлис» Майк Конли выбыл из строя как минимум на две недели. Баскетболист испытывает боли в левой пятке, а также в ахилловом сухожилии. Определённых сроков возвращения лидера команды из Теннесси нет, сообщает The Score.

В нынешнем регулярном чемпионате в активе баскетболиста 12 поединков, в которых он набирал 17,1 очка, собирал 2,3 подбора, а также совершал 4,1 передачи и 1 перехват за игру.

После 14 матчей в текущем сезоне «Мемфис» занимает восьмое место в Западной конференции, имея семь побед и семь поражений.