Де Коло: не думаю, что у ЦСКА есть психологический барьер перед «Фенербахче»

Защитник ЦСКА Нандо де Коло поделился впечатлениями от домашнего поединка Евролиги с «Фенербахче», в котором его команда уступила со счётом 93:95.

«Мы не начали так, как следовало бы. Возможно, это усталость, у нас много игр. Но нам надо быть более собранными на старте поединков. После мы исправили это, но старт был неудачным. Думаю, ключом к победе „Фенербахче“ стала игра на подборе. Они были лучше на подборе, и это создало разницу, мы потеряли важные мячи на щите, и это стало ключевым моментом.

Нам нужно прогрессировать каждый день, мы на правильном пути, но надо продолжать работать. Не думаю, что у нас есть психологический барьер перед «Фенербахче». У нас другая команда, просто надо быть собранными. «Фенербахче» уступил пару дней назад, и они приехали сюда показать свою силу. Теперь нам нужно концентрироваться на своей игре и устранять слабости на старте поединков ", — передаёт слова де Коло корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.