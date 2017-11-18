«Барселона» разгромила «Валенсию», Орриола набрал 14 очков

«Барселона» на домашнем паркете разгромила «Валенсию» в матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги.

Уже в первой четверти каталонцы обозначили преимущество, победив в ней с разницей в шесть очков. К большому перерыву они оторвались от соперника на 18 очков. Во второй половине на паркете шла равная борьба, что позволило «Барселоне» довести матч до комфортной победы — 89:71.

Самым результативным в составе победителей стал Пьер Орриола, набравший 14 очков, у «Валенсии» 13 очков на счету Тибора Пляйсса.