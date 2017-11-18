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«Барселона» разгромила «Валенсию», Орриола набрал 14 очков

Баскетбол

«Барселона» на домашнем паркете разгромила «Валенсию» в матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги.

Уже в первой четверти каталонцы обозначили преимущество, победив в ней с разницей в шесть очков. К большому перерыву они оторвались от соперника на 18 очков. Во второй половине на паркете шла равная борьба, что позволило «Барселоне» довести матч до комфортной победы — 89:71.

Самым результативным в составе победителей стал Пьер Орриола, набравший 14 очков, у «Валенсии» 13 очков на счету Тибора Пляйсса.

Евролига. 8-й тур
17 ноября 2017, пятница. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
89 : 71 (24:18, 26:14, 21:24, 18:15)
Валенсия
Валенсия, Испания
Барселона: Ориола - 14, Морман - 13, Серафен - 12, Рибас - 11, Сандерс - 8, Эртель - 8, Пресси - 7, Томич - 7, Копонен - 6, Ханга - 3, Наварро, Клавер
Валенсия: Пляйсс - 13, Грин - 10, Томас - 10, Вивес - 8, Састре - 7, Рудеж - 7, ван Россом - 7, Дублевич - 6, Доорненкамп - 3, Абальде, Сан Эметерио, Мартинес
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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