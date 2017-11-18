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Курбанов: отыграть 18 очков у «Фенербахче» — это довольно серьёзно

Баскетбол

Форвард ЦСКА Никита Курбанов прокомментировал поражение команды от «Фенербахче» (93:95 ОТ) в домашнем матче Евролиги.

«В первой четверти мы допускали ненужные потери, за счёт чего сопернику удалось оторваться. Наша защита переломила ход матча, удалось вернуться в игру после „-18“, а противостоял нам „Фенербахче“ — это довольно-таки серьёзно. К сожалению, не удалось вырвать победу. В концовке хотели просто отзащищаться, не фолить. В принципе, мы хорошо защищались, но игрок „Фенера“ совершил тяжёлый бросок, в тот момент человек коснулся мяча и забил. Это баскетбол, такое бывает», — сказал Курбанов в интервью программе «Все на матч».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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БК Фенербахче ПБК ЦСКА Никита Курбанов
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