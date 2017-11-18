Скончался знаменитый советский баскетболист Александр Сальников

Прославленный баскетболист Александр Сальников скончался на 69-м году жизни, сообщает пресс-служба ЦСКА.



«17 ноября не стало ветерана „армейского“ спорта и сборной СССР, одного из сильнейших снайперов европейского баскетбола, заслуженного мастера спорта СССР Александра Сальникова.



Сальников родился 9 июля 1949 года в Севастополе. Баскетболист начал карьеру в краснодарском «Строителе», откуда перебрался сначала в одноимённый киевский клуб, затем в ЦСКА – в нашей команде Александр Петрович на позиции лёгкого форварда выступал в 1975 году. Затем Сальников вернулся в Киев, где провёл 10 сезонов в СКА.



В составе ЦСКА Александр Петрович стал серебряным призёром чемпионата Советского Союза, а главные свои награды завоевал со сборной страны, став двукратным бронзовым призёром Олимпийских игр (1976, 1980), чемпионом мира (1974) и двукратным чемпионом Европы (1979, 1981). На счету Сальникова – рекорд результативности в одном матче чемпионата СССР – 66 очков.



По завершении карьеры ветеран оставался в баскетболе, занимаясь тренерской и менеджерской работой.



Игроки, тренеры и работники ПБК ЦСКА приносят глубочайшие соболезнования родным и близким Александра Петровича», — говорится в сообщении «армейского» клуба.



«Чемпионат» присоединяется к соболезнованиям.