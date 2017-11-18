Новичок «Кливленда» Роуз пропустит ещё около трёх недель

Защитник «Кливленд Кавальерс» Деррик Роуз, пополнивший состав в летний период в статусе свободного агента, вынужден пропустить ещё около трёх недель из-за продолжающихся проблем с голеностопом. Роуз получил повреждение 8 ноября в матче с «Милуоки Бакс» и был был близок к возвращению в ближайших матчах, однако очередное медобследование баскетболистов выявило необходимость зафиксировать лодыжку, сообщает АP.



В семи матчах в майке «Кавальерс» Роуз набирал в среднем 14,3 очка, 2,6 подбора и 1,7 передачи.

