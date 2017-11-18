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«Индиана» отыгралась с "-22" и победила «Детройт», «Майами» одолел «Вашингтон»

Баскетбол

В матче регулярного чемпионата НБА «Индиана Пэйсерс» на своей площадке переиграл «Детройт Пистонс» — 107:100. По ходу матча преимущество гостей достигало 22 очков, но они этот перевес не удержали. В составе победителей по дабл-даблу оформили Виктор Оладипо (21 очко, 15 подборов) и Домантас Сабонис (12 очков, 10 подборов). 18 очков в активе Таддеуша Янга. У «Детройта» по 16 очков набрали Реджи Джексон и Эйвери Брэдли, на счету Андре Драммонда — 11 очков и 15 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
18 ноября 2017, суббота. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Детройт Пистонс
Детройт
Индиана Пэйсерс:
Детройт Пистонс:

В ещё одном матче «Майами Хит» вырвал победу у «Вашингтон Уизардс» — 91:88. Отметим, что по ходу встречи флоридцы вели с разницей в 25 очков, но чуть не упустили победу. Самым результативным игроком в составе победителей стал Хассан Уайтсайд, на счету которого 22 очка и 16 подборов. Ещё 20 очков в активе Джеймса Джонсона. У «Уизардс» дабл-даблы оформили Брэдли Бил (26 очков, 10 подборов) и Марчин Гортат (11 очков, 13 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
18 ноября 2017, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
88 : 91 (17:26, 12:24, 28:16, 31:25)
Майами Хит
Майами
Вашингтон Уизардс: Портер - 6, Гортат - 5, Убре - 4, Моррис - 4, Бил - 4, Скотт - 4, Маинми - 2, Саторански, Микс, Смит, Макклеллан, Уолл, Майк, Робинсон, Фрейзер, Маккалох
Майами Хит: Джонсон - 7, Уэйтерс - 7, Уайтсайд - 7, Уинслоу - 6, Горан Драгич - 6, Олиник - 5, Эллингтон - 4, Ричардсон - 3, Хаслем, Микки, Макгрудер, Уильямс, Хэммонс, Адебайо, Уолтон, Уайт
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Вашингтон Уизардс Детройт Пистонс Индиана Пэйсерс Майами Хит
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