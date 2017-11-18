«Индиана» отыгралась с "-22" и победила «Детройт», «Майами» одолел «Вашингтон»

В матче регулярного чемпионата НБА «Индиана Пэйсерс» на своей площадке переиграл «Детройт Пистонс» — 107:100. По ходу матча преимущество гостей достигало 22 очков, но они этот перевес не удержали. В составе победителей по дабл-даблу оформили Виктор Оладипо (21 очко, 15 подборов) и Домантас Сабонис (12 очков, 10 подборов). 18 очков в активе Таддеуша Янга. У «Детройта» по 16 очков набрали Реджи Джексон и Эйвери Брэдли, на счету Андре Драммонда — 11 очков и 15 подборов.

В ещё одном матче «Майами Хит» вырвал победу у «Вашингтон Уизардс» — 91:88. Отметим, что по ходу встречи флоридцы вели с разницей в 25 очков, но чуть не упустили победу. Самым результативным игроком в составе победителей стал Хассан Уайтсайд, на счету которого 22 очка и 16 подборов. Ещё 20 очков в активе Джеймса Джонсона. У «Уизардс» дабл-даблы оформили Брэдли Бил (26 очков, 10 подборов) и Марчин Гортат (11 очков, 13 подборов).