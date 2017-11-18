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«Кливленд» в овертайме вырвал победу у «Клипперс», Джеймс набрал 39 очков

Баскетбол

«Кливленд Кавальерс» одержал непростую победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Куикен Лоанс-Арене» в Кливленде и завершилась в овертайме со счётом 118:113 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Леброн Джеймс, на счету которого 39 очков и 14 подборов. Кевин Лав набрал 25 очков, Дуэйн Уэйд оформил дабл-дабл из 23 очков и 11 подборов. У «Клипперс» дабл-даблы в активе Блэйка Гриффина (23 очка, 12 подборов) и Деандре Джордана (20 очков, 22 подбора).

Эта победа стала для «Кавальерс» четвёртой подряд. «Клипперс» потерпели седьмое кряду поражение.

НБА - регулярный чемпионат
18 ноября 2017, суббота. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
118 : 113 ОТ (24:27, 32:29, 22:25, 27:24, 13:8)
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Кливленд Кавальерс: Джеймс - 39, Лав - 25, Уэйд - 23, Корвер - 9, Краудер - 9, Грин - 8, Смит - 5, Кальдерон, Жижич, Осман, Томпсон, Томас, Роуз, Шамперт, Фрай, Холланд, Перрантес
Лос-Анджелес Клипперс: Гриффин - 23, Джордан - 20, Риверс - 16, Джонсон - 15, Торнвелл - 13, Л. Уильямс - 13, Харрелл - 8, Эванс - 3, Деккер - 2, Рид, Уильямс, Теодосич, Галлинари, Уилсон, Беверли
Оттолкнуться от дна. Что не так с «Кливлендом»?
Команда Леброна Джеймса проигрывает чаще, чем побеждает. Она пока даже не в зоне плей-офф!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Кливленд Кавальерс Лос-Анджелес Клипперс Блэйк Гриффин Дуэйн Уэйд Кевин Лав Леброн Джеймс
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