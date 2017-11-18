«Кливленд» в овертайме вырвал победу у «Клипперс», Джеймс набрал 39 очков

«Кливленд Кавальерс» одержал непростую победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Куикен Лоанс-Арене» в Кливленде и завершилась в овертайме со счётом 118:113 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Леброн Джеймс, на счету которого 39 очков и 14 подборов. Кевин Лав набрал 25 очков, Дуэйн Уэйд оформил дабл-дабл из 23 очков и 11 подборов. У «Клипперс» дабл-даблы в активе Блэйка Гриффина (23 очка, 12 подборов) и Деандре Джордана (20 очков, 22 подбора).

Эта победа стала для «Кавальерс» четвёртой подряд. «Клипперс» потерпели седьмое кряду поражение.