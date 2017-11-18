47 очков К. Уокера не спасли «Шарлотт» от поражения в матче с «Чикаго»

«Чикаго Буллз» вырвал победу у «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершилась со счётом 123:120 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джастин Холидей, набравший 27 очков, ещё 22 очка в активе Криса Данна. «Шарлотт» от поражения не спасли даже 47 очков Кембы Уокера. Благодаря этой победе «Буллз» прервали серию из пяти поражений. В свою очередь, «Хорнетс» проиграли шестой матч подряд.

В ещё одном матче «Миннесота Тимбервулвз» разгромил «Даллас Маверикс» — 111:87.