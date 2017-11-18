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47 очков К. Уокера не спасли «Шарлотт» от поражения в матче с «Чикаго»

Баскетбол

«Чикаго Буллз» вырвал победу у «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершилась со счётом 123:120 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джастин Холидей, набравший 27 очков, ещё 22 очка в активе Криса Данна. «Шарлотт» от поражения не спасли даже 47 очков Кембы Уокера. Благодаря этой победе «Буллз» прервали серию из пяти поражений. В свою очередь, «Хорнетс» проиграли шестой матч подряд.

В ещё одном матче «Миннесота Тимбервулвз» разгромил «Даллас Маверикс» — 111:87.

НБА - регулярный чемпионат
18 ноября 2017, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
123 : 120 (26:27, 34:33, 23:32, 40:28)
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Чикаго Буллз: Холидей - 27, Данн - 22, Валентайн - 18, Маркканен - 16, Грант - 10, Портис - 10, Фелисио - 9, Лопес - 6, Блэкени - 5, Миротич, Пэйн, Арчидиаконоу, Фелдер, Лавин, Нваба, Ципсер, Пондекстер
Шарлотт Хорнетс: Уокер - 47, Уильямс - 13, Ховард - 11, Камински - 11, Лэмб - 10, Кидд-Гилкрист - 9, Батюм - 9, Бэйкон - 4, Зеллер - 3, Монк - 3, Грэм, Стоун, Матианг, Пейдж, О'Брайант, Картер-Уильямс
НБА - регулярный чемпионат
18 ноября 2017, суббота. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
87 : 111 (29:24, 26:19, 17:31, 15:37)
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Даллас Маверикс: Барнс - 18, Новицки - 15, Феррелл - 10, Харрис - 9, Смит - 8, Мэттьюз - 8, Бареа - 7, Межри - 6, Кливленд - 2, Ноэль - 2, Пауэлл - 2, Клебер , Уитей, Мотли, Финни-Смит, Макробертс, Карри
Миннесота Тимбервулвз: Батлер - 21, Уиггинс - 19, Таунс - 15, Тиг - 15, Кроуфорд - 12, Гибсон - 10, Бьелица - 7, Дьенг - 4, Брукс - 3, Джонс - 2, Джорджес-Хант - 2, Мухаммад - 1, Браун, Олдрич, Паттон
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Даллас Маверикс Миннесота Тимбервулвз Чикаго Буллз Шарлотт Хорнетс Кемба Уокер
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