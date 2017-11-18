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«Портленд» проиграл «Сакраменто», несмотря на 29 очков Лилларда

Баскетбол

«Портленд Трэйл Блэйзерс» потерпел поражение от «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Голден Уан-центр» в Сакраменто и завершилась со счётом 86:82 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Уилли Коли-Стайн, оформивший дабл-дабл из 22 очков и 10 подборов. По 14 очков набрали Гарретт Темпл и Джордж Хилл. За «Портленд» 29 очков набрал Дэмьен Лиллард, ещё 19 на счету Си Джея Макколлума.

Благодаря этому результату «Кингз» прервали серию из трёх поражений.

НБА - регулярный чемпионат
18 ноября 2017, суббота. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Сакраменто Кингз:
Портленд Трэйл Блэйзерс:
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Портленд Трэйл Блэйзерс Сакраменто Кингз Дэмьен Лиллард
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