33 очка Букера и дабл-дабл Леня помогли «Финиксу» победить «Лейкерс»

«Финикс Санз» победил «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 122:113 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе «Санз» стал Девин Букер, набравший 33 очка. Алексей Лень оформил дабл-дабл из 17 очков и 18 подборов. За «Лейкерс» 30 очков и 10 подборов набрал Кайл Кузма, также дабл-дабл оформил Брук Лопес — 19 очков, 10 подборов.

«Лейкерс» потерпели пятое поражение в шести матчах. «Финикс» одержал вторую победу за девять последних игр.