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33 очка Букера и дабл-дабл Леня помогли «Финиксу» победить «Лейкерс»

Баскетбол

«Финикс Санз» победил «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 122:113 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе «Санз» стал Девин Букер, набравший 33 очка. Алексей Лень оформил дабл-дабл из 17 очков и 18 подборов. За «Лейкерс» 30 очков и 10 подборов набрал Кайл Кузма, также дабл-дабл оформил Брук Лопес — 19 очков, 10 подборов.

«Лейкерс» потерпели пятое поражение в шести матчах. «Финикс» одержал вторую победу за девять последних игр.

НБА - регулярный чемпионат
18 ноября 2017, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
113 : 122 (28:29, 25:36, 29:24, 31:33)
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Кузма - 30, Лопес - 19, Ингрэм - 17, Колдуэлл-Поуп - 13, Рэндл - 13, Брюэр - 9, Болл - 6, Кларксон - 4, Эннис - 2, Зубац, Богут, Брайант, Денг, Карузо, Харт, Нэнс, Блю
Финикс Санз: Букер - 33, Лень - 17, Юлис - 15, Уоррен - 13, Дэниелс - 10, Бендер - 10, Джеймс - 9, Джексон - 7, Монро - 6, Крисс - 2, Чендлер, Дадли, Рид, Питерс, Найт, Уильямс, Джонс
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Лос-Анджелес Лейкерс Финикс Санз Алексей Лень Девин Букер
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