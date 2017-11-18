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Джеймс совершил эффектный проход в матче с «Клипперс»

Баскетбол

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс в четвёртой четверти поединка регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» совершил эффектный проход.

Джеймс провёл на площадке 46 минут, набрал 39 очков (17 из 26 с игры), собрал 14 подборов, отдал 6 результативных передач, а также совершил 1 перехват.

Встреча завершилась победой «Кливленда» со счётом 118:113. Стоит отметить, что эта победа стала для клуба из штата Огайо четвёртой подряд.

Видео доступно на официальной странице НБА в социальной сети «Инстаграм».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Кливленд Кавальерс Лос-Анджелес Клипперс Леброн Джеймс
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