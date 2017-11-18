Джеймс совершил эффектный проход в матче с «Клипперс»

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс в четвёртой четверти поединка регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» совершил эффектный проход.



Джеймс провёл на площадке 46 минут, набрал 39 очков (17 из 26 с игры), собрал 14 подборов, отдал 6 результативных передач, а также совершил 1 перехват.



Встреча завершилась победой «Кливленда» со счётом 118:113. Стоит отметить, что эта победа стала для клуба из штата Огайо четвёртой подряд.



Видео доступно на официальной странице НБА в социальной сети «Инстаграм».