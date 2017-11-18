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Сокрушительные данки Энтони Дэвиса и Хассана Уайтсайда – в топ-10 дня в НБА

Баскетбол

НБА представила видео, посвящённое 10 лучшим моментам минувшего игрового дня регулярного чемпионата. В их число вошли роскошные передачи защитника «Кливленд Кавальерс» Дуэйна Уэйда, защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Джордана Кларксона и разыгрывающего «Торонто Рэпторс» Кайла Лоури, сокрушительные данки центрового «Миннесоты Тимбервулвз» Карла-Энтони Таунса, форварда «Оклахома-Сити Тандер» Джерами Гранта, центрового «Майами Хит» Хассана Уайтсайда, форварда «Юты Джаз» Ройса О’Нила и лидера «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса, эффектный блок-шот центрового «Даллас Маверикс» Салаха Межри, а также баззер-битер защитника «Детройт Пистонс» Иша Смита.

Видео доступно на официальном канале НБА в Youtube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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