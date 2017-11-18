Флеваракис: три четверти с «Енисеем» сыграли хорошо

Главный тренер «Астаны» Костас Флеваракис поделился мнением о победном матче Единой лиги ВТБ с «Енисеем» — 92:75 (30:19, 21:16, 26:14, 15:26).



«Получилось так, что мы сыграли три четверти очень хорошо — двигали мяч в нападении и очень грамотно действовали в защите. Были небольшие проблемы с персональными замечаниями – например Джастин Картер очень хорошо начал матч, но потом был вынужден сесть на скамейку. Но при этом те, кто выходил на замену, отрабатывали свои минуты хорошо. Хочу поздравить свою команду, клуб, всех сотрудников и болельщиков с этой победой. Впереди у нас небольшой перерыв, который, надеюсь, пойдёт всем на пользу», — приводит слова Флеваракиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.