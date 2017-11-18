Bwin Magic Moment: данк Джастина Картера через Сулеймана Браймо

Официальный канал Единой лиги ВТБ в YouTube разместил видео, посвящённое лучшему моменту поединка между «Астаной» и «Енисеем». По версии Bwin Magic Moment, им стал эффектный данк защитника «Астаны» Джастина Картера через тяжёлого форварда красноярского клуба Сулеймана Браймо.

Поединок завершился уверенной победой команды из Казахстана (92:75), которая стала для «Астаны» первой домашней и второй в сезоне. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Астаны» Леонидас Каселакис, набравший 25 очков.

Видео можно посмотреть на официальном канале Единой лиги ВТБ в YouTube.