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Bwin Magic Moment: данк Джастина Картера через Сулеймана Браймо

Баскетбол

Официальный канал Единой лиги ВТБ в YouTube разместил видео, посвящённое лучшему моменту поединка между «Астаной» и «Енисеем». По версии Bwin Magic Moment, им стал эффектный данк защитника «Астаны» Джастина Картера через тяжёлого форварда красноярского клуба Сулеймана Браймо.

Поединок завершился уверенной победой команды из Казахстана (92:75), которая стала для «Астаны» первой домашней и второй в сезоне. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Астаны» Леонидас Каселакис, набравший 25 очков.

Видео можно посмотреть на официальном канале Единой лиги ВТБ в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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