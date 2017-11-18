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Калатес — MVP 8-го тура Евролиги

Баскетбол

Защитник «Панатинаикоса» Ник Калатес стал самым ценным игроком восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги. В выездном поединке с «Анадолу Эфес» баскетболист остановился в шаге от трипл-дабла, собрав коллекцию из 29 очков, 9 подборов и 10 передач. Рейтинг эффективности грека составил «+42».

Усилия Калатеса помогли его команде одержать победу — 82:81. Второе место в рейтинге самых эффективных баскетболистов восьмого тура досталось форварду «Фенербахче» Яну Веселы, третье место у форварда «Химок» Томаса Робинсона.

Видео с выступлением Калатеса в матче с «Анадолу Эфес» можно посмотреть на официальном канале Евролиги в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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