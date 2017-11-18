Лонзо Болл — о конфликте в матче с «Финиксом»: не хотел получать технический фол

Разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болл прокомментировал эпизод, случившийся во время поединка его команды с «Финикс Санз». В его ходе между игроками обеих команд произошла небольшая потасовка, в которой Болл решил не участвовать.

«Это НБА. Мы здесь не для того, чтобы драться. Я просто не хотел получить технический фол», — приводит слова баскетболиста The Score.

В матче с «Финиксом» Болл провёл на паркете 38 минут, набрал 6 очков (3 из 7 — с игры), отдал 6 результативных передач, собрал 6 подборов, совершил 5 перехватов и 1 блок-шот. Встреча завершилась со счётом 122:113 в пользу команды из Аризоны.