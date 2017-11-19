«Юта» сокрушила «Орландо» — «+40», «Шарлотт» победил «Клипперс»

Баскетболисты «Юты Джаз» нанесли сокрушительное поражение соперникам из «Орландо Мэджик» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА. Игра завершилась со счётом 125:85.



«Джазмены» выиграли все четыре четверти, добившись преимущества в 15 очков ещё по итогам первой половины. Самым результативным игроком матча стал набравший 31 очко Родни Худ, Деррик Фэйворс оформил дабл-дабл (25 очков и 11 подборов). В составе «Мэджик» отметим Аарона Гордона (18 очков и 9 подборов).



В параллельной встрече игрового вечера «Шарлотт Хорнетс» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс», результат игры — 102:87. Кемба Уокер набрал 26 очков, на очко меньше у одного из лидеров «Клипперс» Лу Уильямса.