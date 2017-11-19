«Голден Стэйт» отыграл отставание в 22 очка и одержал победу над «Филадельфией»

Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» добились успеха в матче с «Филадельфией Сиксерс», одержав волевую победу со счётом 124:116.



Действующие чемпионы НБА провалили первую половину встречи, проиграв её с разницей в 22 очка, но в третьей четверти разгромили соперников со счётом 47:15. На этом отрезке свои 20 из 35 очков набрал Стивен Карри. В активе Кевина Дюранта 27 очков.



В составе «Филадельфии» дабл-дабл оформили Бен Симмонс (23 очка и 12 передач) и Дарио Сарич (13 очков и 10 подборов).

Видео грандиозного камбэка чемпионов в третьей четверти можно посмотреть в официальном «твиттере» НБА.