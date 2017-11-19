До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Голден Стэйт» отыграл отставание в 22 очка и одержал победу над «Филадельфией»

Баскетбол

Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» добились успеха в матче с «Филадельфией Сиксерс», одержав волевую победу со счётом 124:116.

Действующие чемпионы НБА провалили первую половину встречи, проиграв её с разницей в 22 очка, но в третьей четверти разгромили соперников со счётом 47:15. На этом отрезке свои 20 из 35 очков набрал Стивен Карри. В активе Кевина Дюранта 27 очков.

В составе «Филадельфии» дабл-дабл оформили Бен Симмонс (23 очка и 12 передач) и Дарио Сарич (13 очков и 10 подборов).

Видео грандиозного камбэка чемпионов в третьей четверти можно посмотреть в официальном «твиттере» НБА.

НБА - регулярный чемпионат
19 ноября 2017, воскресенье. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
116 : 124 (47:28, 27:24, 15:47, 27:25)
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
Филадельфия Сиксерс: Симмонс - 23, Эмбиид - 21, Ковингтон - 20, Редик - 20, Шарич - 13, Луваву - 11, Холмс - 6, Макконнел - 2, Коркмаз, Паллен, МакАду, Джонсон, Андерсон, Окафор, Стаускас, Бэйлесс, Фульц
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 35, Дюрант - 27, Томпсон - 17, Уэст - 14, Пачулия - 10, Грин - 8, Ливингстон - 4, Янг - 3, Касспи - 2, Игуодала - 2, Луни - 2, Белл, Макги, Джонс, Кук, Маккоу, Буше
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Голден Стэйт Уорриорз Филадельфия Сиксерс Бен Симмонс Кевин Дюрант Стивен Карри
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент