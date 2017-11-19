«Бостон» одержал 15-ю победу кряду, «Хьюстон» выиграл у «Мемфиса»

В одном из центральных матчей игрового дня баскетболисты «Хьюстон Рокетс» нанесли поражение соперникам из «Мемфис Гриззлиз», результат игры — 105:83.



Гости из Техаса сумели победить во всех четвертях. Джеймс Харден отметился 29 очками, Клин Капела оформил дабл-дабл (17 очков и 13 подборов). Самым результативным игроком в составе хозяев стал набравший 17 очков Чендлер Парсонс.



В параллельной игре вечера «Бостон Селтикс» продолжил своё победное шествие, добившись успеха в 15-м матче кряду. Команда из Бостона взяла верх над «Атлантой Хоукс», игра завершилась со счётом 110:99.



Очередной яркий матч провёл Кайри Ирвинг, набравший 30 очков, Джейлен Браун отметился 27 очками. В составе «Хоукс» отметим Денниса Шрёдера, набравшего 23 очка.