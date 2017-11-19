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«Бостон» одержал 15-ю победу кряду, «Хьюстон» выиграл у «Мемфиса»

Баскетбол

В одном из центральных матчей игрового дня баскетболисты «Хьюстон Рокетс» нанесли поражение соперникам из «Мемфис Гриззлиз», результат игры — 105:83.

Гости из Техаса сумели победить во всех четвертях. Джеймс Харден отметился 29 очками, Клин Капела оформил дабл-дабл (17 очков и 13 подборов). Самым результативным игроком в составе хозяев стал набравший 17 очков Чендлер Парсонс.

В параллельной игре вечера «Бостон Селтикс» продолжил своё победное шествие, добившись успеха в 15-м матче кряду. Команда из Бостона взяла верх над «Атлантой Хоукс», игра завершилась со счётом 110:99.

Очередной яркий матч провёл Кайри Ирвинг, набравший 30 очков, Джейлен Браун отметился 27 очками. В составе «Хоукс» отметим Денниса Шрёдера, набравшего 23 очка.

НБА - регулярный чемпионат
19 ноября 2017, воскресенье. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
83 : 105 (25:33, 25:26, 17:23, 16:23)
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Мемфис Гриззлиз: Парсонс - 17, Марк Газоль - 15, Грин - 15, Эванс - 7, Брукс - 7, Чалмерс - 6, Маклемор - 5, Эннис - 4, Дэвис - 3, Харрисон - 3, Райт - 1, Хантер, Конли, Мартин, Симмонс, Селден, Рэбб
Хьюстон Рокетс: Харден - 29, Пол - 17, Капела - 17, Андерсон - 13, Гордон - 12, Ариза - 8, Такер - 7, Илариу - 2, Блэк, Онуаку, Ци, Джексон, Т. Уильямс, Браун, Уэбер, Мба-а-Муте
НБА - регулярный чемпионат
19 ноября 2017, воскресенье. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
99 : 110 (35:20, 15:24, 27:36, 22:30)
Бостон Селтикс
Бостон
Атланта Хоукс: Шрёдер - 23, Бэйзмор - 19, Коллинс - 18, Принс - 14, Бэббит - 11, Дедмон - 6, Белинелли - 4, Дилэйни - 4, Кавано, Бембри, Айзея, Мускала, Бруссино, Ильясова, Магетти, Дорси, Пламли
Бостон Селтикс: Ирвинг - 30, Браун - 27, Тейтум - 14, Моррис - 14, Смарт - 10, Хорфорд - 7, Розир - 6, Бэйнс - 2, Оджелей, Аллен, Бёрд, Ларкин, Хэйворд, Тайс, Надер, Ябуселе
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Атланта Хоукс Бостон Селтикс Мемфис Гриззлиз Хьюстон Рокетс Деннис Шрёдер Джеймс Харден Кайри Ирвинг Чендлер Парсонс
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