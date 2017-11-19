«Даллас» разгромил «Милуоки», реализовав рекордные для клуба 19 трёхочковых

Баскетболисты «Даллас Маверикс» вышли победителями из домашнего противостояния с «Милуоки Бакс». Главные неудачники Западной конференции начала сезона прервали как свою четырёхматчевую серию поражений, так и серию из четырёх побед «Бакс». Игра в Далласе завершилась со счётом 111:79.

«Маверикс» установили рекорд клуба, реализовав 19 бросков с дальней дистанции в одном матче.

Хозяева не оставили шансов соперникам, выиграв все четверти. В составе «Далласа» блистал Уэсли Мэттьюз (22 очка, 8 передач, 6 реализованных трёхочковых), а игрок «Милуоки» Яннис Адетокунбо провёл очередной результативный матч, оформив дабл-дабл (24 очка и 17 подборов).