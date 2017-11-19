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«Даллас» разгромил «Милуоки», реализовав рекордные для клуба 19 трёхочковых

Баскетбол

Баскетболисты «Даллас Маверикс» вышли победителями из домашнего противостояния с «Милуоки Бакс». Главные неудачники Западной конференции начала сезона прервали как свою четырёхматчевую серию поражений, так и серию из четырёх побед «Бакс». Игра в Далласе завершилась со счётом 111:79.

«Маверикс» установили рекорд клуба, реализовав 19 бросков с дальней дистанции в одном матче.

Хозяева не оставили шансов соперникам, выиграв все четверти. В составе «Далласа» блистал Уэсли Мэттьюз (22 очка, 8 передач, 6 реализованных трёхочковых), а игрок «Милуоки» Яннис Адетокунбо провёл очередной результативный матч, оформив дабл-дабл (24 очка и 17 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
19 ноября 2017, воскресенье. 05:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
111 : 79 (33:24, 23:20, 26:17, 29:18)
Милуоки Бакс
Милуоки
Даллас Маверикс: Мэттьюз - 22, Бареа - 20, Барнс - 18, Феррелл - 16, Пауэлл - 8, Новицки - 7, Харрис - 6, Смит - 5, Клебер - 5, Межри - 2, Ноэль - 2, Кливленд, Уитей, Мотли, Финни-Смит, Макробертс, Карри
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 24, Миддлтон - 23, Снелл - 8, Бледсо - 6, Хенсон - 5, Брогдон - 4, Лиггинс - 3, Боломбой - 2, Терри - 2, Мейкер - 2, Телетович, Вон, Уилсон, Деллаведова, Паркер, Пэйтон II, Браун
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Даллас Маверикс Милуоки Бакс Уэсли Мэттьюз Яннис Адетокунбо
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