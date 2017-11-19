«Портленд» выиграл у «Сакраменто», Макколлум набрал 25 очков, Лиллард — 22

В заключительном матче игрового вечера в НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу над «Сакраменто Кингз», результат встречи — 102:90.



Ключевой стала вторая четверть, выигранная хозяевами с разницей в 11 очков. Си Джей Макколлум набрал 25 очков, Дэмьен Лиллард записал в свой актив 22 очка. В составе гостей из Калифорнии неплохой матч провёл Уилли Коли-Стайн (18 очков и 9 подборов), на счету Зака Рэндольфа 17 очков и 5 подборов.