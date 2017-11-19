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«Портленд» выиграл у «Сакраменто», Макколлум набрал 25 очков, Лиллард — 22

Баскетбол

В заключительном матче игрового вечера в НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу над «Сакраменто Кингз», результат встречи — 102:90.

Ключевой стала вторая четверть, выигранная хозяевами с разницей в 11 очков. Си Джей Макколлум набрал 25 очков, Дэмьен Лиллард записал в свой актив 22 очка. В составе гостей из Калифорнии неплохой матч провёл Уилли Коли-Стайн (18 очков и 9 подборов), на счету Зака Рэндольфа 17 очков и 5 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
19 ноября 2017, воскресенье. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
102 : 90 (21:20, 32:21, 27:22, 22:27)
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 25, Лиллард - 22, Нуркич - 14, Напьер - 11, Леонард - 11, Тёрнер - 6, Вонле - 6, Коннотон - 5, Дэвис - 2, Суониган, Коллинс, Уилкокс, Амину, Болдуин, Харклесс, Лейман
Сакраменто Кингз: Коли-Стайн - 18, Рэндольф - 17, Мейсон - 13, Хилл - 12, Богданович - 12, Фокс - 11, Куфос - 4, Кули - 2, Ричардсон - 1, Сэмпсон, Джексон, Темпл, Лябисье, Папаяннис, Картер, Джайлс, Хилд
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Портленд Трэйл Блэйзерс Сакраменто Кингз Дэмьен Лиллард Зак Рэндольф Си Джей Макколлум Уилли Коли-Стайн
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