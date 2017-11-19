Д'Антони: чтобы побеждать в плей-офф, нужно биться, как медведь

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Майк Д'Антони остался доволен действиями своей команды в обороне в матче регулярного чемпионата НБА с «Мемфис Гриззлиз».



«Всем известно, что единственный путь к победам в плей-офф лежит через надёжную игру в защите. Нужно биться на своей половине, как медведь. В поединке с «Мемфисом» мы так и сделали», – цитирует Д'Антони.



Встреча завершилась победой «Хьюстона» со счётом 105:83. Игроки «Рокетс» позволили сопернику реализовать только 36 % бросков с игры, включая 26 % трёхочковых.