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Д'Антони: чтобы побеждать в плей-офф, нужно биться, как медведь

Баскетбол

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Майк Д'Антони остался доволен действиями своей команды в обороне в матче регулярного чемпионата НБА с «Мемфис Гриззлиз».

«Всем известно, что единственный путь к победам в плей-офф лежит через надёжную игру в защите. Нужно биться на своей половине, как медведь. В поединке с «Мемфисом» мы так и сделали», – цитирует Д'Антони.

Встреча завершилась победой «Хьюстона» со счётом 105:83. Игроки «Рокетс» позволили сопернику реализовать только 36 % бросков с игры, включая 26 % трёхочковых.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Мемфис Гриззлиз Хьюстон Рокетс Майк Д'Антони
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