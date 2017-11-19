Сокрушительные данки Эмбиида, Джордана и Тэйтума – в топ-10 дня в НБА

Официальный сайт НБА представил ролик, посвящённый лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата. В их число вошли сокрушительные данки центрового «Филадельфия Сиксерс» Джоэла Эмбиида, центрового «Лос-Анджелес Клипперс» Деандре Джордана, лёгкого форварда «Бостон Селтикс» Джейсона Тэйтума и мощного форварда «Атланта Хоукс» Джона Коллинза, а также эффектные проходы форварда «Филадельфии» Бена Симмонса.
Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги на сервисе Youtube.