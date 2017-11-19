Смарт: Джейлен Браун переживает из-за смерти друга, но он сильный парень

Защитник «Бостон Селтикс» Маркус Смарт после победы над «Атлантой Хоукс» в матче регулярного чемпионата НБА похвалил своего партнёра Джейлена Брауна, у которого на этой неделе умер близкий друг. Игра завершилась со счётом 110:99.

«Он сильный парень. Не все в такой ситуации выходили и играли, это о многом говорит. Мы очень уважаем его.



Я многое пережил в своей жизни, это помогло мне стать тем, кем я являюсь сейчас, и преодолеть невзгоды. Есть более важные вещи, чем просто баскетбол. Джейлен переживает, но он сильный парень. Это просто ещё один вызов и препятствие, которое сделает его сильнее», — цитирует Смарта ESPN.