Родригес: счастлив тому, какая отличная организация в ЦСКА

Защитник ЦСКА Серхио Родригес поделился впечатлениями от первых месяцев пребывания в Москве, отметив комфортные условия предоставленные клубом и высокий уровень организации всей структуры.

«Знал, с каким клубом подписываю контракт, какой важной, великой организацией он является. Это можно почувствовать, даже когда играешь с ЦСКА, когда разговариваешь с людьми, игравшими за или против нашей команды.

Просто счастлив тому, как здесь всё отлично. Наслаждаюсь жизнью с семьёй и одноклубниками, знаю, что впереди долгий сезон, что нужно много работать, чтобы подойти к решающей стадии в наилучшей форме.

ЦСКА – организация высочайшего класса, я знал это заранее. Просто посмотрите, кто играл здесь, сколько титулов в копилке клуба. И когда ты становишься его частью, можешь это только подтвердить. Всё здесь на топ-уровне – отели, перелёты, тренировочная база, экипировка. Мне также повезло играть в мадридском «Реале», который, как и ЦСКА, является уникальным клубом. Обе организации по-настоящему близки к НБА", — приводит слова Родригеса официальный сайт ЦСКА со ссылкой на блог игрока на сайте Евролиги.